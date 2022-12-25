За один день кировчане «отдали» аферистам 2,5 миллиона рублей

Кировчане продолжают доверять «сотрудникам банков» и терять свои деньги. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За сутки пять кировчан из-за своей беспечности «подарили» мошенникам 2,5 миллиона рублей. Такими данными поделились в УМВД России по Кировской области.

Аферисты действовали по уже всем известной схеме: звонили, представлялись сотрудниками банков и убеждали потерпевших (большинство из которых пенсионеры), что с их счетов кто-то пытается списать средства. Обеспокоенные кировчане начинали действовать по инструкциям преступников, и в результате теряли свои накопления.

И вроде бы сценарий уже всем известный, ведь о подобных инцидентах полиция сообщает почти каждый день. Но есть люди, которые все же продолжают доверять мошенникам и терять из-за этого деньги.

Одной из таких пострадавших стала жительница Кирова. Аферисты убедили ее взять займ в 190 тысяч рублей и перевести его на «безопасный счет». Денег пенсионерка, разумеется, не увидела, и «сотрудники банка» тоже перестали выходить на связь.

Полиция в очередной раз напоминает всем: нельзя давать данные своих банковских карт, реквизиты счетов и пароли неизвестным людям! Так вы рискуете остаться без денег!