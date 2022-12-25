В Кирове задержали серийного грабителя

К моменту задержания 52-летний кировчанин уже находился в розыске за грабеж. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове сотрудники вневедомственной охраны задержали преступника, находящегося в розыске. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На днях на пульт ведомства поступил сигнал «тревога» из магазина на улице Комсомольской. Как выяснилось, один из посетителей попытался сбежать из павильона, не заплатив за товар.

Росгвардейцы задержали 52-летнего нарушителя. При проверке документов выяснилось, что мужчина уже находился в розыске за грабеж.

Для дальнейшего разбирательства преступника передали полиции.