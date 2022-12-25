«Театр на Спасской» покинул Заслуженный артист РФ Анатолий Свинцов

Андрей Васильевич ушел из театра вместе со спектаклем «Тартюф». Фото: телеграм-канал Андрея Маури.

Заслуженный артист России Анатолий Свинцов, который 49 лет трудился на сцене «Театра на Спасской», завершил свой творческий путь. Об этом в своем телеграм-канале рассказал заместитель председателя регионального правительства Андрей Маури.

За свою почти полувековую службу на сцене Андрей Васильевич сыграл около 160 ролей. На его счету и яркие роли во взрослых спектаклях, и участие в детских постановках. Образы, созданные им на сцене, надолго остались в памяти не одного поколения зрителей.

На заслуженный отдых артист ушел с одним из самых ярких своих спектаклей - комедией «Тартюф».

- Анатолий Васильевич, благодарю за служение театру. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!, -написал в своих соцсетях Андрей Маури.