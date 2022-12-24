В Кирове волонтеры выхаживают селезня со сломанным крылом и полярную сову с оплавленными перьями

Полярную сову с оплавленными перьями на крыле привезли из Омутнинского района. Фото: vk.com/nest_xxl

Кировские волонтеры выхаживают селезня со сломанным крылом и сову, которая не может летать. В паблике Центра реабилитации животных «Большое гнездо» рассказали о текущей ситуации в организации.

Так, недавно к волонтерам из Омутнинского района привезли полярную сову, отбитую у ворон. Оказалось, что у птички оплавлены перья на крыле. Кроме того, приехала она в состоянии критического истощения и инфекцией. А еще сове не хватает кислорода после тщетных попыток взлететь - и это тоже плохо.

На днях в Центре завелся еще один новый пернатый постоялец - селезень с переломом лучевой кости правого крыла. К счастью, такая травма не требует операции. Но у птички оказался сильно воспален кишечник, и ему требуются анализы и терапия. А из-за карантина и необходимости в купании его пришлось поселить отдельно от всех - в туалете. Поэтому волонтеры временно не принимают крякв и синантропные виды птиц.

Отметим, что «Большое гнездо» - некоммерческая организация. Если вы хотите помочь Центру реабилитации животных, информацию можно найти в его группе ВКонтакте.