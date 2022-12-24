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НовостиОбщество24 декабря 2022 14:05

Кировчан приглашают на новогодний бал в Пушкинской библиотеке

Зрители увидят танцы XIX века
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Участники будут одеты в костюмы разных эпох. Фото: admkirov.ru

Участники будут одеты в костюмы разных эпох. Фото: admkirov.ru

Кировчан приглашают на новогодний бал. Подробности сообщили в горадминистрации.

Мероприятие состоится 25 декабря в библиотеке имени Пушкина. Зрители увидят танцы XIX века. При этом строгий дресс-код не установлен, так что участники будут одеты в костюмы разных эпох с карнавальными аксессуарами.

- Для участников пушкинской студии старинного танца, особенно новичков, новогодний бал - это показательные выступления перед зрителями и демонстрация достигнутых успехов в исполнении исторических танцев, которые они изучали в течение всего года, - рассказали в управлении культуры.

Кировчанам продемонстрируют контрдансы «Зимний сон», «Свеча в темноте» и вальсы «Метель», «Ветер с гор», романи польку и манимаск, а также вальс святого Бернара и немецкий Лендлер-аллеманд, которые ранее на балах не исполнялись.

Мероприятие состоится в 15.00. Вход свободный.