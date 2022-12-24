В Киров приехали три новых автобуса

Новые автобусы выйдут на маршруты в начале 2023 года. Фото: vk.com/kirovreg43

В Киров прибыли три новых автобуса «ЛиАЗ». Об этом сообщает областное правительство.

Салон машины вмещает 111 человек. Транспорт работает на газомоторном топливе, оборудован маршрутоуказателями, системой климат-контроля, двумя медиапанелями, бегущей строкой, камерами видеонаблюдения.

Новую технику планируют использовать на маршрутах с высоким пассажиропотоком, в том числе в направлении Лянгасово. Сейчас автобусы проходят приемку. На маршрут они выйдут уже в начале наступающего года.

- Всего в 2022 году автопарк общественного транспорта Кирова пополнился 61 новым автобусом, - добавили в пресс-службе областного правительства.