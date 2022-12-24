«Куприт» будет вывозить мусор с территории образовательных учреждений днем

График вывоза мусора поменяется на территориях 36 школ и 43 детских садов. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Кирове «Куприт» изменит график вывоза мусора с территорий школ и детсадов. Об этом сообщает областное правительство.

Поручение о переносе часов вывоза регоператору дал губернатор Александр Соколов. Всего «Куприт» обслуживает 239 контейнерных площадок Кирова, расположенных вблизи учебных заведений. Из них с территории 36 школ и 43 детсадов мусор вывозили по утрам, когда дети идут образовательные учреждения. В целях их безопасности в график внесли изменения: теперь ТКО будут увозить с площадок днем.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Куприт» будет в одиночку вывозить мусор из Кирова на полигоны в период новогодних праздников.