В Кирове вторичное жилье за год подорожало на 25,4%

Киров оказался одним из лидеров роста по общей стоимости квартиры. Фото: Иван МАКЕЕВ

Киров оказался на 45 месте из 70 по ценам на вторичное жилье. Данные приводит портал «Мир квартир».

Согласно исследованию экспертов, в период с октября по декабрь цены на «вторичку» в Кирове выросли на 5,7%. Цена за квадратный метр составляет 77543 рублей. С начала года она выросла на 38,2%.

В целом Киров вышел в лидеры роста по общей стоимости квартиры: с начала 2022 года по его конец стоимость вторичного жилья в областном центре выросла на 25,4%. Это один из самых высоких показателей по стране. Сейчас средняя цена квартиры в Кирове оценивается в 3,7 миллиона рублей.

- В среднем по всем городам цена квартиры выросла на 11,2%, - добавили эксперты.