В Кирове дорожные камеры начали фиксировать непристегнутые ремни безопасности

Комплексы установлены на 12 перекрестках города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове комплексы фото- и видеофиксации, установленные ранее, начали использовать для выявления нарушения правил использования ремней безопасности. Об этом рассказали в городской ГИБДД.

Камеры фиксируют ремни как у водителя, так и у пассажиров. Госавтоинспекция напоминает, что, согласно п. 2.1.2 ПДД, водитель обязан пристегиваться и не перевозить пассажиров, пренебрегающих этим. Отметим, что размер штрафа за это нарушение - 1000 рублей.

Напомним, новые комплексы фиксации нарушений ПДД установили на 12 перекрестках города. Они также фиксируют превышение установленной скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, пересечение сплошной линии разметки при перестроении и другие нарушения.