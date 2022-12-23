В Кирове горит квартира в жилом доме на Солнечной

Огонь вспыхнул в одной из квартир дома №31/2 по улице Солнечной. Фото: Игорь Шехов

В Кирове вспыхнул пожар в многоквартирном доме на Солнечной. Об этом редакции «КП-Киров» сообщили очевидцы.

Огонь полыхает в одной из квартир дома №31/2 по Солнечной прямо сейчас. По рассказам прохожих, на месте происшествия находятся шесть единиц пожарной техники, и две машины «скорой помощи».

- Я направлялся домой с новогоднего утренника в детсаде, - рассказал нам очевидец Игорь. - Выходим с детьми и видим - тут прямо полыхает. Дети стоят, глазеют. Из-за спецтехники выехать из двора было просто невозможно - ждал 20 минут.

Был ли кто-то в помещении в тот момент, пока неизвестно. Официального комментария от ГУ МЧС по региону пока также не поступало.