Прогноз погоды в Кирове на 24-25 декабря: оттепель в субботу и заморозки в воскресенье

На выходных кировчан ожидают снегопады. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Выходные обещают быть снежными! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове на 24 и 25 декабря.

В субботу, 24 декабря, на улице потеплеет до +1 градуса. Синоптики обещают небольшой снег в течение всего дня. Ожидается сильный ветер: порывы могут составить до 13 м/с. Атмосферное давление не поднимется выше 743 мм ртутного столба.

В воскресенье, 25 декабря, погода переменится. До 9 утра термометры будут показывать отметку в 0 градусов, но к 12 часам начнет холодать. К ночи температура воздуха опустится до -14 градусов. С утра ожидается небольшой снегопад, который пройдет после полудня. Ветер немного стихнет, возможны порывы до 7-8 м/с. Атмосферное давление начнет повышаться и к ночи дойдет с 744 до 751 мм ртутного столба.