Новогодний городок на Театральной площади готов

Площадь оформляли в соответствии с концепцией. Фото: admkirov.ru

В Кирове закончили обустраивать новогодний городок на Театральной площади. Об этом сообщает горадминистрация.

Световые элементы, горки, арки и фигуры установили в соответствии с концепцией. К открытию территорию должны почистить от снега и выровнять поверхность площадки. В новогодний городок могут также добавить световые фигуры. Сейчас специалисты готовят конструкции в форме подарка и медведей.

В мэрии также отметили, что одним из новшеств стал домик Деда Мороза на площади. Во время праздников главный новогодний волшебник будет принимать в нем детей и их родителей.

Главную елку города откроют в субботу в 14.00, а в 15.00 на площади состоится интерактивное шоу в честь этого события.