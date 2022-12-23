Кировчане могут записаться на донацию крови на портале Госуслуг

На донацию крови можно также записаться по телефону или с помощью мобильного приложения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает региональный Минздрав, на портале появились сервисы для доноров крови и костного мозга. С помощью личного кабинета пользователи могут посмотреть историю сдачи материала, оценить свой путь до присвоения звания «Почетный донор России», отследить результаты лабораторных исследований и скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха.

Доноры также смогут теперь записаться на процедуру с помощью портала. Для этого нужно выбрать вкладку «Станьте донором - спасите жизни», затем - «Записаться на донацию», подтвердить данные, выбрать день и время приема. В Центре крови проверят данные и возможное наличие противопоказаний. После этого на электронную почту и в личный кабинет придет подтверждение записи либо сообщение об отмене.

Записаться на донацию можно также следующими способами:

- по телефону 25-45-00;

- в мобильном приложении «Служба крови».