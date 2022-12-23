В Кирове машина без водителя сбила женщину и врезалась в другой автомобиль

Авто, стоявшее на прогреве, вдруг самопроизвольно начало двигаться. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове автомобиль без водителя сбил женщину. Об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

Необычная авария произошла 22 декабря в 07.25 на парковке у дома №28г по улице Тургенева. Как пояснили в ведомстве, машина прогревалась, хозяин, очевидно, куда-то отошел. Автомобиль внезапно начал движение и наехал сперва на женщину-пешехода, проходившую мимо, а затем врезался в припаркованный рядом «Рено». В результате прохожая получила травмы, насколько серьезные - не сообщается.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло два ДТП. В них погиб один человек и пострадали четверо.