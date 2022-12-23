Один из четверых пострадавших в ДТП в Юрьянском районе погиб

Авария произошла на федеральной трассе «Вятка» 22 декабря. Фото: ГИБДД Кировской области

Один из четверых пострадавших в аварии на федеральной трассе погиб. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Напомним, авария произошла 22 декабря в 14.30. На 426 км федеральной трассы «Вятка» столкнулись «Киа» и ВАЗ. В результате пострадали четыре человека: водитель иномарки, мужчина за рулем отечественной легковушки и два его пассажира. Как стало известно сегодня, 31-летний мужчина, управлявший «Киа», погиб от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка. Причины происшествия устанавливаются.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.