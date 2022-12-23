В Кирове дорожным службам поручили подготовиться к непогоде

Рабочие уберут снежную кашу и загодя обработают дороги. Фото: admkirov.ru

Дорожным службам Кирова велели подготовиться к непогоде. Об этом сообщает горадминистрация.

Поскольку на грядущих выходных прогнозируются снегопады и дождь, дорожным службам дают соответствующие указания. Подрядчики до сих пор не исправили те недочеты, которые выявили по итогам предыдущей непогоды.

Так, некоторые тротуары до сих пор завалены снегом. Кроме того, при чистке проезжих частей снег летит в остановочные карманы, и транспорт не может подъехать к посадочной площадке. На некоторых перекрестках, как Володарского и Орловской, складируют снег на треугольниках видимости, что может привести к ДТП.

Сейчас же рабочим предстоит убрать снежную кашу и заранее обработать дороги противогололедным материалом. На выходных на дежурство планируется вывести тягачи в помощь большегрузам. На въездах в Киров будут стоять сотрудники ГИБДД, извещая водителей фур об обстановке в городе.