Два экс-полицейских из Кировской области пойдут под суд за грабеж

Бывшие полицейские присвоили себе личные вещи потерпевшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два бывших сотрудника правоохранительных органов из Кировской области вскоре окажутся на скамье подсудимых. Как рассказали в региональном следкоме, экс-полицейским предъявлены обвинения в «Превышении должностных полномочий» и «Грабеже». Обе статьи идут с припиской «с угрозой применения насилия».

По версии следствия, в ночь с 28 на 29 апреля 2022 года мужчины с применением силы обыскали двух человек. У одного из них «стражи порядка» отобрали деньги и личные вещи, которыми потом распорядились в своих интересах.

На сегодня расследование по делу завершено. Материалы направлены на рассмотрение в суд.