В Кирове на маршрут вышел «новогодний» троллейбус №8

Юрий Дашков украшает «свой» троллейбус каждый год. Фото: admkirov.ru

В Кирове традиционно вышел на маршрут новогодний троллейбус №8. Об этом сообщает горадминистрация.

В текущем году перевозчикам рекомендовали провести конкурсы на предприятиях и выбрать лучший украшенный автобус или троллейбус. Откликнулись многие: сейчас в городе работают около ста «праздничных» машин. Однако преуспел в этом водитель восьмого троллейбуса Юрий Дашков, который каждый год придумывает для оформления что-то новое.

Сейчас его транспорт украшен снаружи Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Пассажиров же радуют фотографии героев новогодних фильмов и елка, установленная в салоне. Во время следования по маршруту также играют соответствующие песни.

- С праздничным оформлением троллейбус будет курсировать до старого нового года, - добавили в мэрии.