В Мурыгино пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

Пожар мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем. Фото: vk.com/kirovreg43

В Мурыгино спасатели вынесли человека из горящей квартиры. Об этом сообщает областное правительство.

ЧП случилось вчера, 22 декабря, в 21.22. Огонь вспыхнул в доме по улице Набережной. На место прибыли сотрудники областной пожарно-спасательной службы ПЧ-72 Юрьянского района. В аппаратах для дыхания они вошли в задымленное помещение и обнаружили там мужчину, лежащего на полу без сознания.

- Одновременно с эвакуацией других жителей дома двое наших ребят - Антон Куликов и Сергей Бояринцев - вытащили пострадавшего в безопасное незадымленное место и начали проводить реанимационные мероприятия, после чего мужчина начал дышать самостоятельно. Затем его передали медикам для оказания дальнейшей помощи в Юрьянской районной больнице, - рассказал начальник пожарной части Леонид Лялин.

В течение 10 минут горение ликвидировали. Предположительно, пожар разгорелся из-за неосторожного обращения пострадавшего с огнем. Сейчас точная причина устанавливается.