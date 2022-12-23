В Кирове на перекрестке Дзержинского и Октябрьского проспекта уберут стрелку на светофоре

Стрелку установили после модернизации светофора. Фото: Анастасия Варданян

В Кирове убрали стрелку со светофора на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Дзержинского. Об этом сообщили в горадминистрации.

После обновления регулировщика подрядчик дополнительно установил на нем стрелку для безопасного поворота на Дзержинского. После этого на дороге начали скапливаться пробки: движение на перекрестке всегда оживленное, особенно утром и вечером. Стрелка только замедлила поток.

Вскоре начали копиться и жалобы кировчан в соцсетях. Тогда УДПИ приняло решение: подрядчику велят закрыть стрелку и вернуть работу светофора в прежний режим. После дополнительную фазу могут вовсе убрать.