В Киров привезут Плащаницу Пресвятой Богородицы, освящённую в 19 веке

Кировчане узнают о том, как жители России и Вятского Края паломничали в Иерусалим и какие памятные предметы привозили оттуда. Фото: vk.com/nicolsky_sobor

В Киров привезут необычный экспонат - Плащаницу Пресвятой Богородицы. Об этом рассказали в областном Центре развития туризма.

Выставка «Святая Земля. Россия. Вятка» состоится в Кировском областном краеведческом музее. На ней покажут интересные и необычные экспонаты: Плащаницу Пресвятой Богородицы, освящённую в 19 веке на Гробе Господнем в Иерусалиме, икону Святой Троицы, написанную на дереве Мамврийского дуба, а также паломнические образки, вырезанные на перламутре в Вифлееме.

- Узнаете о паломничестве жителей России и Вятского края на Святую Землю: каким маршрутом и транспортом добирались, что было в багаже паломников, какие памятные предметы привозили они на Родину, - добавили в пресс-службе центра.

Выставка будет идти до 22 января по адресу: Киров, Спасская, 6.