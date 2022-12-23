24 декабря кировских водителей проверят на трезвость

Инспекторы и активисты будут дежурить в Ленинском районе Кирова. Фото: Олег УКЛАДОВ

В предстоящую субботу, 24 декабря, в региональном центре пройдут еженедельные мероприятия УГИБДД УМВД России по Кировской области - «сплошные» проверки водителей.

В рейды выйдут сотрудники Госавтоинспекции и активисты движения «Ночной патруль». Они будут останавливать автомобили на заранее выбранных участках и проверять водителей на трезвость.

Без внимания инспекторов не останутся и выезды из города, места массового отдыха кировчан и пригородные зоны.

Напомним, что за вождение в нетрезвом виде законом предусмотрено наказание: штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.