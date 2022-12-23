После снегопадов от кировчан поступило 40 жалоб на неочищенные дворы

Нарушения выявили во дворах домов на улицах Ленина и Металлургов. Фото: kirovreg.ru

Более 40 обращений поступило от жителей Кирова на неочищенные дворы. Как сообщили в областной Госжилинспеции, специалисты выехали на место с проверками.

Так, ненадлежащее содержание придомовой территории выявили по адресу улица Металлургов, 4. Представители ведомства отметили, что от снега оказалась очищена только часть участка. К примеру, у одного из подъездов работу провели некачественно.

Оказалась не очищена от снега и кровля дома. При этом в городе наступило потепление, и снежные глыбы могут рухнуть вниз.

Кроме того, нарушения обнаружили во дворе дома по улице Ленина, 114. Дорога также оказалась не расчищена. Это создает неудобства для пожилых людей и мам с колясками.

Как сообщили в инспекции, все нарушения зафиксировали. Затем действиям управляющих компаний дадут оценку и примут меры. В том числе, организациям грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Напомним, что в Кирове экстренно отремонтируют дом с метровыми дырами в крыше. Из-за сорванного капремонта жильцам приходится очищать снег с чердака.