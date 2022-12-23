В Кирове в Александровском саду установили новогоднюю карету с лошадьми

Гирлянды на конструкциях планируют подключить 23 декабря. Фото: admkirov.ru

В четверг, 22 декабря, в Александровском саду в Кирове установили праздничную карету с лошадьми. Как сообщили в городской администрации, в парке появились и другое новогоднее оформление.

Так, у центрального входа в сад горожан будут встречать фигуры дамы с кавалером. На набережной Грина рядом с Шахматным домиком разместилась скульптура «крылья».

Уточняется, что фигуры будут подсвечиваться. Сегодня, 23 декабря, гирлянды на конструкциях планируют подключить.

Напомним, что к Новому году в Кирове открылись елочные базары. Адреса площадок можно узнать по ссылке.