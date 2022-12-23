В 2023 году для общественного транспорта в Кирове выделят отдельную полосу

Протяженность участка составит примерно 300-400 метров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году в Кирове впервые появится отдельная полоса, предназначенная только для общественного транспорта. О нововведении рассказал заместитель начальника департамента городского хозяйства Артём Драчков в эфире радиостанции «Киров Град».

Пока нет речи о том, чтобы вводить отдельные полосы для автобусов и троллейбусов на всех улицах регионального центра. Для начала идею опробуют на небольшом участке Октябрьского проспекта. Полосу для общественного транспорта обустроят между Северным кольцом и Искожевским переулком (перекресток с улицей Карла Маркса). Протяженность участка составит примерно 300-400 метров.

Чиновник отметил, что это не просто эксперимент, а продуманный проект, который должен помочь общественном транспорту ходить без задержек. Особенно в часы пик.

Кто знает, может быть, если дорожное нововведение сработает, то подобные полосы появятся и на других улицах.