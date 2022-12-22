В Кирове рабочий провалился в люк во время капремонта крыши

Все работы по перекрытию кровли планируют выполнить до 30 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове рабочий провалился в люк при капремонте крыши дома на улице Комсомольской, 58. Мужчине вызвали скорую помощь. В каком состоянии он находится, неизвестно.

Как уточнили в региональном правительстве, люк был смонтирован еще при строительстве дома. Однако позднее его закрыли строительными материалами. Информации о наличии люка в документах не было.

Отметим, что сейчас в доме завершается капитальный ремонт. Все работы по перекрытию кровли планируют выполнить до 30 декабря.