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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 15:53

В Кирове рабочий провалился в люк во время капремонта крыши

В каком состоянии находится мужчина, не сообщается
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Все работы по перекрытию кровли планируют выполнить до 30 декабря

Все работы по перекрытию кровли планируют выполнить до 30 декабря

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове рабочий провалился в люк при капремонте крыши дома на улице Комсомольской, 58. Мужчине вызвали скорую помощь. В каком состоянии он находится, неизвестно.

Как уточнили в региональном правительстве, люк был смонтирован еще при строительстве дома. Однако позднее его закрыли строительными материалами. Информации о наличии люка в документах не было.

Отметим, что сейчас в доме завершается капитальный ремонт. Все работы по перекрытию кровли планируют выполнить до 30 декабря.