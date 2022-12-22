Из-за некачественной уборки снега 80 кировчан получили травмы

К уборке на улицах города привлекают недостаточно техники и работников Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове сначала зимы более 80 человек получили травмы из-за плохой уборки снега. Как сообщили в областной прокуратуре, нарушения выявили сразу на 54 участках.

В основном речь идет о снежных валах на перекрестках и остановках, а также заужении, гололеде и колейности на тротуарах. Как пояснили в ведомстве, причина в том, что к уборке на улицах города привлекают недостаточно техники и работников.

В результате главе администрации Кирова, а также руководству «УДПИ г. Кирова» внесли представления.