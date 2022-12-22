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НовостиОбщество22 декабря 2022 15:20

Из-за некачественной уборки снега 80 кировчан получили травмы

Нарушения выявили на 54 участках
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
К уборке на улицах города привлекают недостаточно техники и работников

К уборке на улицах города привлекают недостаточно техники и работников

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове сначала зимы более 80 человек получили травмы из-за плохой уборки снега. Как сообщили в областной прокуратуре, нарушения выявили сразу на 54 участках.

В основном речь идет о снежных валах на перекрестках и остановках, а также заужении, гололеде и колейности на тротуарах. Как пояснили в ведомстве, причина в том, что к уборке на улицах города привлекают недостаточно техники и работников.

В результате главе администрации Кирова, а также руководству «УДПИ г. Кирова» внесли представления.