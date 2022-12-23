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НовостиОбщество23 декабря 2022 6:19

Полеты из Кирова в Нарьян-Мар продолжатся в 2023 году

Авиарейсы будут выполняться по вторникам и пятницам
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Продажа билетов на рейсы в 2023 году уже открыта.

Продажа билетов на рейсы в 2023 году уже открыта.

Фото: Наталья Гоцанюк

Кировчане в 2023 году смогут добираться до Нарьян-Мара самолетом. Как сообщили в авиакомпании «РусЛайн», направление оказалось востребованным, и поэтому рейсы по нему не прекратятся.

- В связи с этим мы увидели необходимость в продолжении полетов по нему и в 2023 году. Это даст возможность кировчанам также быстро, безопасно и с комфортом перемещаться в НАО на отдых или по делам, - сообщили в пресс-службе компании.

Полеты из аэропорта «Победилово» будут выполняться с 3 января дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Время в пути - 1 час 45 минут. Стоимость билетов в одну сторону - от 4500 рублей. Они уже находятся в продаже.