Полеты из Кирова в Нарьян-Мар продолжатся в 2023 году

Продажа билетов на рейсы в 2023 году уже открыта. Фото: Наталья Гоцанюк

Кировчане в 2023 году смогут добираться до Нарьян-Мара самолетом. Как сообщили в авиакомпании «РусЛайн», направление оказалось востребованным, и поэтому рейсы по нему не прекратятся.

- В связи с этим мы увидели необходимость в продолжении полетов по нему и в 2023 году. Это даст возможность кировчанам также быстро, безопасно и с комфортом перемещаться в НАО на отдых или по делам, - сообщили в пресс-службе компании.

Полеты из аэропорта «Победилово» будут выполняться с 3 января дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Время в пути - 1 час 45 минут. Стоимость билетов в одну сторону - от 4500 рублей. Они уже находятся в продаже.