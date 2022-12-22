В Юрьянском районе четыре человека пострадали в аварии

ДТП произошло на трассе «Вятка». Фото: ГИБДД Кировской области

В Юрьянском районе четыре человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария случилась сегодня, 22 декабря, в 14.30. На 426 км федеральной трассы «Вятка» столкнулись «Киа Спектра» и «Нива». В результате, по предварительным данным, травмы получили четверо человек.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все причины и условия ДТП устанавливаются. Движение по трассе частично ограничено, его регулируют автоинспекторы.

Ранее мы сообщали, что областная Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов соблюдать правила безопасности на дорогах в непогоду. Подробности можно прочитать здесь.