Кировчанам напоминают о необходимости соблюдать правила дорожной безопасности в непогоду

В непогоду всем участникам дорожного движения необходимо позаботиться о своей безопасности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировских водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах. Областная Госавтоинспекция напоминает о соблюдении правил безопасности в непогоду.

В первую очередь необходимо снизить скорость, чтобы держать под контролем транспортное средство. Нужно также помнить о дистанции до впереди идущего транспорта. Автомобилисты должны быть предельно внимательны и осторожны при совершении маневров. Напомним, наиболее опасные участки - мостовые переходы и путепроводы, крутые спуски и повороты, зоны пешеходных переходов и остановок.

Пешеходам также следует позаботиться о своей безопасности. Прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в том, что водители остановились и пропускают. Чтобы быть заметными для них, стоит использовать световозвращающие элементы на одежде.

- Сложные погодные условия требуют от участников дорожного движения повышенного внимания, но все-таки безопасность каждого из нас зависит от личной дисциплинированности и ответственности, - добавили в ведомстве.