КСП: врачам Кировской области недоплачивали за борьбу с коронавирусом

Всего на борьбу с ковидом в регионе потратили больше 9 миллиардов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кировской области на борьбу с коронавирусом потратили 9,8 миллиарда рублей. Такие данные приводит Контрольно-счетная палата региона.

Эти средства потратили за 2020-2021 годы и 9 месяцев 2022 года. Из них 6,4 миллиарда - федеральные деньги. Сумма расходовалась на стимулирующие выплаты медикам, капремонт, закупку оборудования, лекарств и других расходников. Нормативные требования по получению и расходованию средств в основном соблюдались.

Вместе с тем проверка показала, что были и факты нецелевого и неправомерного использования денег. Так, допвыплаты к зарплате врачей необоснованно занижались, за работу в выходные и праздники им не доплачивали.

- С нарушениями нормативных требований использованы средства на оплату труда медицинских работников на общую сумму 973,2 тыс. рублей, - прокомментировали в КСП.

Нарушения были также в сфере закупок, ведении бухучета, оформления первичных документов и так далее. Проверенным учреждениям внесли представления, отчет о проверке направлен губернатору Кировской области и в Заксобрание региона.