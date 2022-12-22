В Кирове 29-летний мужчина, ограбивший с ножом офис микрозаймов, сядет на три года

На днях мужчине вынесли приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове на три года посадили мужчину, который ограбил офис микрозаймов. Об этом сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел 31 июля 2022 года. 29-летний молодой человек пришел в офис микрозаймов на улице Лепсе и, угрожая ножом, заставил сотрудников отдать ему 25 тысяч рублей, лежавших в кассе. Впоследствии его задержали сотрудники полиции.

Установить личность нападавшего оказалось легко: накануне он приходил в этот самый офис с заявкой о выдаче ему микрозайма. При этом он предоставил паспорт. Однако ему отказали, и, видимо, кировчанин решил получить деньги иным путем.

В итоге грабителя признали виновным в разбоем с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья. С учетом предыдущей судимости мужчине вынесли приговор: три года, один месяц и двадцать дней лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, кировчанину придется возместить 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда одной из сотрудниц.