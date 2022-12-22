За год 6 кировчан погибли на железной дороге

Статистика погибших и пострадавших на железной дороге выросла в сравнении с 2021 годом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С января по ноябрь 2022 года на железной дороге в Кировской области пострадали 15 человек. Такими данными поделились в пресс-службе «ГЖД».

Из-за своей неосторожности и несоблюдения банальных правил безопасности люди получили разные травмы. Шестеро из них, к сожалению, скончались.

Для сравнения: за аналогичный период 2021 года на железной дороге в Кировской области пострадали 12 человек. Девять инцидентов закончились гибелью пострадавших.

Но этих трагедий можно было избежать, если бы люди следовали простым правилам безопасности. Среди основных причин травмирования на ж/д путях специалисты называют:

- хождение по железнодорожным путям перед движущимся поездом,

- травмирование электротоком,

- нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда.

Берегите себя и ведите себя осторожно рядом с железной дорогой!