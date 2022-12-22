Кировчане тратят 24% рабочего времени на бесполезную работу

Количество времени, которое сотрудники тратят на бесполезную работу, зависит еще и от их оклада. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчане тратят на бесполезную работу 24% своего времени. Об этом сообщает портал SuperJob.

Как правило, большинство тратящих свое время на бесполезные дела - менеджеры, программисты, сисадмины. Так, 20% кировчан сообщили, что тратят на бессмысленную работу от 5 до 10% рабочего времени, 13% опрошенных - от 10 до 20%, 12% горожан - от 20 до 30%. Небольшая часть сотрудников считает, что занимается чем-то бесполезным половину рабочего дня, а кто-то - и больше. Только 4 из 10 опрошенных заявили, что ни минуты не тратят зря.

Большинством уверенных в том, что рабочее время утекает на бессмысленные дела - молодежь до 24 лет. С другой стороны, чем выше оклад, тем меньше часов тратится понапрасну. Так, у респондентов, получающих менее 30 тысяч, средние потери времени составляют 30%. У тех же, кто зарабатывает более 80 тысяч - 20%.