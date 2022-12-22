Около моста на улице Воровского столкнулись грузовик и иномарка

Пешеходам приходится обходить аварию по гололеду. Фото: Анастасия Николаенко

Сегодня, 22 декабря, около 12.50 возле моста на улице Воровского произошло ДТП. На выезде с автозаправки столкнулись «Мицубиси Аутлендер» и грузовой автомобиль.

Пока никаких спецслужб рядом с автомобилями нет. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Однако это ДТП может привести к невеселым последствиям. Дело в том, что машины столкнулись прямо на выезде с автозаправки, поэтому воспользоваться этим путем, чтобы выехать на мост, теперь невозможно. Водителям придется объезжать аварию через дорогу у ТЦ «Баско».

Не легче и пешеходам: теперь они вынуждены обходить стоящие на выезде машины. Ситуацию осложняет непогода: на дорогах образовалась наледь, а из-за снегопадов люди порой просто не видят, на что наступают.