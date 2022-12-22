В Кирове в парках и скверах с крутыми склонами ставят таблички об опасности катания с горок

Таблички устанавливают в местах с крутыми склонами. Фото: admkirov.ru

В Кирове расставляют таблички об опасности катания в необорудованных местах. Об этом сообщает горадминистрация. Информационные аншлаги ставят в парках и скверах с крутыми склонами.

Юным кировчанам рекомендуют кататься только в специально оборудованных местах, исключающих выезд на лед и проезжую часть. Так, к примеру, в текущем месяце две новые горки установили в парке имени Гагарина и в Шахматном домике на набережной Грина.

Родители должны объяснить детям основные правила безопасности:

- подниматься на снежную или ледяную горку нужно только в оборудованном месте, чтобы не столкнуться с теми, кто скатывается;

- после спуска сразу уходить в сторону на свободный участок;

- не перебегать ледяную дорожку;

- не кататься стоя на ногах, сидя на корточках, лежа на животе, а также головой вперед;

- избегать горок с неровным ледовым покрытием.

Взрослые не должны оставлять детей без присмотра.