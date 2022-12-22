В Кирове в парках и скверах с крутыми склонами ставят таблички об опасности катания с горок

Таблички устанавливают в местах с крутыми склонами. Фото: admkirov.ru
В Кирове расставляют таблички об опасности катания в необорудованных местах. Об этом сообщает горадминистрация. Информационные аншлаги ставят в парках и скверах с крутыми склонами.
Юным кировчанам рекомендуют кататься только в специально оборудованных местах, исключающих выезд на лед и проезжую часть. Так, к примеру, в текущем месяце две новые горки установили в парке имени Гагарина и в Шахматном домике на набережной Грина.
Родители должны объяснить детям основные правила безопасности:
- подниматься на снежную или ледяную горку нужно только в оборудованном месте, чтобы не столкнуться с теми, кто скатывается;
- после спуска сразу уходить в сторону на свободный участок;
- не перебегать ледяную дорожку;
- не кататься стоя на ногах, сидя на корточках, лежа на животе, а также головой вперед;
- избегать горок с неровным ледовым покрытием.
Взрослые не должны оставлять детей без присмотра.