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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 9:04

Житель Яранского района получил девять лет «строгача» за убийство собутыльника кирпичом

Ссора, перешедшая в нанесение тяжких телесных, произошла год назад
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На днях мужчине вынесли приговор за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

На днях мужчине вынесли приговор за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Яранском районе осудили мужчину, который убил знакомого кирпичом. Подробности рассказали в областном Следственном комитете.

Трагедия случилась год назад: 2 декабря 2021 года прохожие обнаружили на одной из улиц в Яранске тело 38-летнего мужчины с травмой головы. По факту страшной находки возбудили уголовное дело.

Следователи вскоре выяснили, что в месте, где нашли труп, двое мужчин вместе выпивали. Между ними в какой-то момент вспыхнула ссора, и один из собутыльников, подобрав кирпич, набросился на другого. Он несколько раз ударил оппонента по голове и скрылся. Последний же скончался от полученных травм.

58-летнего нападавшего задержали. На днях над ним состоялся суд. Мужчине вынесли приговор: девять лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.