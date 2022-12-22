Житель Яранского района получил девять лет «строгача» за убийство собутыльника кирпичом

На днях мужчине вынесли приговор за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Яранском районе осудили мужчину, который убил знакомого кирпичом. Подробности рассказали в областном Следственном комитете.

Трагедия случилась год назад: 2 декабря 2021 года прохожие обнаружили на одной из улиц в Яранске тело 38-летнего мужчины с травмой головы. По факту страшной находки возбудили уголовное дело.

Следователи вскоре выяснили, что в месте, где нашли труп, двое мужчин вместе выпивали. Между ними в какой-то момент вспыхнула ссора, и один из собутыльников, подобрав кирпич, набросился на другого. Он несколько раз ударил оппонента по голове и скрылся. Последний же скончался от полученных травм.

58-летнего нападавшего задержали. На днях над ним состоялся суд. Мужчине вынесли приговор: девять лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.