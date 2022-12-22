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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 8:18

В Фаленках на руководителя предприятия завели уголовное дело из-за невыплаты зарплаты

Работодатель задолжал сотрудникам около 80 тысяч рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
По факту невыплаты денег сотрудникам возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

По факту невыплаты денег сотрудникам возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Фаленках работодатель задолжал своим сотрудникам почти 80 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Проверка прошла на деревообрабатывающем предприятии ООО «Комплекс». Как выяснилось в ее ходе, в апреле-мае 2022 года пять работников организации не получили свою зарплату. Общая сумма составила около 80 тысяч рублей. При этом у руководителя была возможность выплатить деньги.

Прокурор внес представление работодателю. Областной Следком же по результатам проверки возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты свыше двух месяцев. Сейчас его расследование продолжается.