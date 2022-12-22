В Фаленках на руководителя предприятия завели уголовное дело из-за невыплаты зарплаты

По факту невыплаты денег сотрудникам возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Фаленках работодатель задолжал своим сотрудникам почти 80 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Проверка прошла на деревообрабатывающем предприятии ООО «Комплекс». Как выяснилось в ее ходе, в апреле-мае 2022 года пять работников организации не получили свою зарплату. Общая сумма составила около 80 тысяч рублей. При этом у руководителя была возможность выплатить деньги.

Прокурор внес представление работодателю. Областной Следком же по результатам проверки возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты свыше двух месяцев. Сейчас его расследование продолжается.