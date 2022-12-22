В Слободском районе строится трехэтажный дом для расселения из аварийного жилья

Летом 2023 года строительство планируют завершить. Фото: kirovreg.ru

В Слободском районе строится дом для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщает областное правительство.

Здание строят в поселке Октябрьский. Трехэтажный 14-квартирный дом рассчитан на 30 человек. На данный момент подрядчик возвел стены трех этажей из трехслойных панелей с утеплителем, а также собрал перекрытия и межкомнатные перегородки. Сейчас рабочие выполняют монтаж кровли и внутренних вентиляционных шахт.

Как предполагается, летом 2023 года работы будут завершены. Во всех квартирах будет чистовая отделка, а территорию у дома благоустроят.

Всего до конца 2023 года в Кировской области построят 15 домов для переселенцев из аварийного жилья.