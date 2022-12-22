В Омутнинском районе «Лада Гранта» наехала на 76-летнего пешехода

Авария произошла на трассе «Омутнинск - Восточный - Белореченск». Фото: ГИБДД Кировской области

В Омутнинском районе сбили пенсионера. Подробности сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 21 декабря в 17.35. На 7 км трассы «Омутнинск - Восточный - Белореченск» 76-летнего пешехода сбила «Лада Гранта». Вероятно, водитель просто не увидел мужчину в темноте. В результате пенсионер получил травмы. Потребовалась ли ему госпитализация после столкновения, неизвестно.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло два ДТП, в которых пострадали два человека. Погибших нет.