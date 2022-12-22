Кировчан предупредили о сбоях при пополнении транспортных карт через СБП

Пользователям рекомендуют пополнять транспортные карты другими способами. Фото: admkirov.ru

Кировчан предупредили о сбоях при пополнении транспортных карт через систему быстрых платежей в четверг, 22 декабря. Как сообщили в городской администрации, неполадки в работе связаны с атаками на сайт.

Уточняется также, что специалисты ЦДС работают над устранением проблемы, однако это займет некоторое время. О восстановлении функций горожан проинформируют дополнительно.

Пока пользователям рекомендуют пополнять транспортные карты другими способами:

- через Сбербанк-онлайн;

- личный кабинет банка «Хлынов»;

- платежные терминалы Сбербанка и банка «Хлынов»;

- операторов ООО «Единая касса».

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства. С инструкциями кировчане могут ознакомиться на официальном сайте и в группе ВКонтакте.