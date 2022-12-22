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НовостиОбщество22 декабря 2022 6:20

Кировчане оказались недовольны запуском автобуса №44 по улице Сурикова

Мэрия заявляет в ответ, что транспортную доступность улицы Ивана Попова обеспечат четыре других маршрута
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Маршрут №44 перенесли, поскольку он частично дублирует маршрут №16.

Маршрут №44 перенесли, поскольку он частично дублирует маршрут №16.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчане возмутились тем, что с 2023 года автобус №44 запустят по новой улице Сурикова. Часть горожан высказалась против того, что он больше не будет курсировать по улице Ивана Попова.

Как сообщает горадминистрация, вопрос вынесли на городскую комиссию по изменениям общественных маршрутов.

- Рассматривались различные варианты по запуску автобусов по ул. Сурикова. Маршруты №№ 44 и 16 частично дублируются. Поэтому был выбран оптимальный вариант - перенести один из них (№ 44) на участок от ул. Красина до ул. Некрасова, - прокомментировали в отделе транспорта.

В мэрии также отметили, что с нового года по Ивана Попова продолжат ходить автобусы №2, 16, а также троллейбусы №5 и 7.