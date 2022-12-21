Животные на агрофирме «Калинино» в Малмыжском районе обеспечены кормом и водой

На фермах пройдут проверки ведомств. Фото: t.me/aleksandrsokolov43

На агрофирме «Калинино» в Малмыжском районе животных обеспечили кормами и едой. Об этом сообщает правительство региона.

Новых случаев гибели скота не зарегистрировано. На ферме ведется ежедневное дежурство, и оно будет продолжаться до полной нормализации ситуации. Кроме того, с 20 декабря идет прокурорская проверка на фермах «Калинино» с участием сотрудников управления ветеринарии, Роспотребнадзора, Россельхознадзора. Последнее ведомство начнет собственную ревизию с 22 декабря.

Напомним, из-за спора конкурсного управляющего и арендатора на агрофирме начало гибнуть поголовье. Арендатор недобросовестно отнесся к своим обязанностям, в результате чего от голода умерло 122 животных. После визита на агрофирму губернатора возбудили сразу два уголовных дела. В Минсельхозе же пройдет служебная проверка: ведомство знало о происходящем на ферме, но не предпринимало никаких действий.