Навстречу празднику: 32 «новогодних» поезда свяжут Киров с Москвой и Санкт-Петербургом

Билеты на дополнительные поезда уже поступили в продажу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Перед Новым годом всегда возникает особый ажиотаж на ж/д билеты в разных городах. Киров не является исключением: студенты после сессий возвращаются на праздники домой, а некоторые наоборот стремятся сесть за праздничный стол в другом городе. Есть и такие, кто будет слушать бой курантов прямо в вагоне.

И неудивительно, что перед Новым годом и в праздничные дни запускают дополнительные поезда. Так, Киров свяжут с Москвой 25 «новогодних» составов, с Санкт-Петербургом - 7.

В ГЖД опубликовали расписание движения дополнительных поездов

Отправление из Кирова:

- поезд № 231 будет курсировать с 23 по 30 декабря и со 2 по 8 января в 01.31, прибытие в Москву в этот же день в 14.13;

- поезд № 251 - с 27 по 29 декабря и с 6 по 8 января в 21.49, прибытие в Москву в этот же день в 12.27;

- поезд № 193 - 31 декабря в 01.31, прибытие в Москву на следующий день в 14.13;

- поезд № 195 - 2 и 8 января в 17.10, прибытие в Москву на следующий день в 05.02;

- поезд № 209 - 4 января в 17.20, прибытие в Москву 5 января в 05.22;

- поезд № 223 – 22, 27 и 29 декабря, 2, 4, 6, 8 января в 10.56, прибытие в Санкт-Петербург на следующий день в 11.12.

Отправлением из Москвы:

- поезд № 232 - с 23 по 30 декабря и со 2 по 8 января в 22.25, прибытие в Киров на следующий день в 12.25;

- поезд № 252 - 28 и 29 декабря, с 7 по 9 января в 21.15, прибытие в Киров на следующий день в 10.16;

- поезд № 196 - 30 декабря и 6 января в 21.15, прибытие в Киров на следующий день в 10.16;

- поезд № 194 - 30 декабря в 02.20 и прибытие на вятскую землю в эти же сутки в 18.22;

- поезд № 252 - 31 декабря в 01.20, прибытие в Киров в эти же сутки в 15.54.

- поезд № 210 - 3 января в 22.50, прибытие в Киров на следующий день в 13.24.

Отправлением из Санкт-Петербурга:

- поезд № 224 – 23, 28 и 30 декабря, 3, 5, 7, 9 января в 16.02 прибытие в Киров на следующий день в 14.11.