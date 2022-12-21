В Кирове восстановят жилье инвалида, перепланированное под офис во время его заключения в колонии

Мужчина занимал две комнаты на втором этаже здания по договору соцнайма. Фото: google.com/maps

В Кирове восстановят жилье инвалида, которое переделали под офис, пока тот находился в колонии. Об этом сообщает горадминистрация.

Ранее мы сообщали о мужчине, который по факту лишился жилья, попав в тюрьму. Помещение в доме на Преображенской, где он жил, принадлежало муниципалитету, и его предоставили кировчанину по договору соцнайма. Пока тот отбывал наказание, комнаты сдали в аренду собственнику второго этажа, и он самовольно перепланировал их под офис.

Мужчина, ставший во время заключения инвалидом I группы, вернулся из мест лишения свободы и обратился в прокуратуру. Суд в итоге встал на его сторону и обязал восстановить облик помещения. Подрядчик до конца года проведет ремонт в двух комнатах: восстановит ванну, газовые плиту и колонку.

Как добавили в управлении административно-технического и муниципального контроля, все помещения на втором этаже дома числятся как жилые. Собственника обяжут либо официально перевести их в нежилые, либо использовать по назначению. В обратном случае его ждет суд. С владелицы также взыщут затраты на восстановление комнат, принадлежащих муниципалитету.