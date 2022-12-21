В Кирове жильцы дома №47 по улице Красина несколько лет живут с протекающей крышей

В такой обстановке живут обитатели дома №47. Фото: ОНФ Кировской области

В Кирове жильцы дома №47 по улице Красина живут с протекающей крышей. О проблеме сообщили активисты ОНФ.

Дом построили еще в 1959 году, и с тех пор он ни разу не знал капремонта. Первые протечки начались четыре года назад, и жильцы обратились в свою УК, но та не отреагировала. За прошедшее время сменились несколько компаний. Одна из них в сентябре 2022 года сделала заплатки на крыше, но через какое-то время течь возобновилась и больше не прекращалась.

Теперь жильцы ставят тазы по квартирам, чтобы собирать в них воду, которую выплескивают каждые два часа. От сырости в квартирах развелась черная плесень, мебель разбухла, и в любой момент может случиться короткое замыкание проводки. В доме, тем временем, живут и пенсионеры, и дети. Некоторые стали чаще болеть.

По мнению активистов, деревянные перекрытия дома могут сгнить от постоянных протечек. Тогда здание может обрушиться совсем, поскольку это несущая стена. Общественники направили обращение в прокуратуру по поводу бездействия управляющей компании.