В Кирове перекроют въезд на Театральную площадь 31 декабря

Ограничения будут действовать в течение суток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове 31 декабря перекроют въезд на Театральную площадь. Соответствующее постановление появилось на портале горадминистрации.

Согласно документу, ограничения будут действовать с 06.00 31 декабря по 06.00 1 января. В эти часы будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на парковках, прилегающих к Театральной площади. Кроме того, стоянку, движение и остановку автомобилей в эти часы запретят в проезде на площадь у дома №63 по Карла Маркса.

Документ уточняет, что ограничения не касаются транспорта, задействованного в организации зимней ярмарки. Стоит отметить, что она будет работать с 09.00 31 декабря по 05.00 1 января.