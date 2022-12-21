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НовостиОбщество21 декабря 2022 12:45

В Кирове перекроют въезд на Театральную площадь 31 декабря

Водителям также запретят стоянку и остановку на прилегающих парковках
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ограничения будут действовать в течение суток.

Ограничения будут действовать в течение суток.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове 31 декабря перекроют въезд на Театральную площадь. Соответствующее постановление появилось на портале горадминистрации.

Согласно документу, ограничения будут действовать с 06.00 31 декабря по 06.00 1 января. В эти часы будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на парковках, прилегающих к Театральной площади. Кроме того, стоянку, движение и остановку автомобилей в эти часы запретят в проезде на площадь у дома №63 по Карла Маркса.

Документ уточняет, что ограничения не касаются транспорта, задействованного в организации зимней ярмарки. Стоит отметить, что она будет работать с 09.00 31 декабря по 05.00 1 января.