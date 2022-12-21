В Кировской области за сутки произошло четыре ДТП

На улице Проезжей столкнулись автомобили «Пежо» и «Ниссан. Фото: vk.com/gibdd43

В регионе за 20 декабря произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Одна из аварий случилась в городе Кирово-Чепецке. Водитель «Ауди» травмировал маленького пешехода при наезде.

В Кирове мужчина получил травмы, когда его сбил автомобиль «Газель» на улице Ленина. На улице Проезжей также столкнулись «Пежо» и «Ниссан»: в результате женщина-водитель «Пежо» и мужчина за рулем «Ниссана» травмировались.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям об обязанности уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть.

Пешеходам же, прежде чем переходить дорогу, необходимо убедиться, что водители их видят и пропускают. Чтобы быть более заметными вечером и ночью, пешеходам рекомендуется носить на одежде световозвращающие элементы.

Напомним, что 20 декабря также произошла авария на улице Карла Маркса в Кирове . Водитель ПАЗа наехал на мальчика-пешехода, который в результате получил травмы.