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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 10:44

В Кирове у 16-летнего подростка нашли крупную партию наркотиков

Вещество он намеревался продавать в интернете
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На подростка завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

На подростка завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове поймали 16-летнего подростка с наркотиками. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

По данным ведомства, паренек приобрел партию наркотиков, которую намеревался сбыть при помощи интернета. «Запрещенку» он хранил у себя дома. Кто сообщил о его намерениях - неизвестно, однако правоохранители нашли и изъяли вещество.

На подростка завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере». Ведется расследование. Какой срок грозит мальчику за попытку продать наркотики, пока неизвестно.