В Кирове у 16-летнего подростка нашли крупную партию наркотиков

На подростка завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове поймали 16-летнего подростка с наркотиками. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

По данным ведомства, паренек приобрел партию наркотиков, которую намеревался сбыть при помощи интернета. «Запрещенку» он хранил у себя дома. Кто сообщил о его намерениях - неизвестно, однако правоохранители нашли и изъяли вещество.

На подростка завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере». Ведется расследование. Какой срок грозит мальчику за попытку продать наркотики, пока неизвестно.