В Кирове автобус сбил мальчика на перекрестке Карла Маркса и Милицейской

Авария произошла у дома №136 по Карла Маркса. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове автобус сбил мальчика-пешехода. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 20 декабря в 07.40. У дома №136 по Карла Маркса автобус наехал на ребенка. Учитывая то, что рядом расположен пешеходный переход, мальчик мог перебегать дорогу. В результате он получил травмы. Как нам рассказали очевидцы, юный кировчанин отделался шишками.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пострадали пять человек. Погибших нет.

Напомним, что на минувшей неделе в Кирове произошло аналогичное ДТП: автобус наехал на девочку-пешехода. Еще одну юную участницу дорожного движения сбили в Котельниче 19 декабря.

Ранее мы сообщали о правилах детской безопасности на зимней дороге. Ознакомиться с ними можно здесь.